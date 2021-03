Verso il voto: la civica ‘La tua Benevento’ sarà in campo per Mastella (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto un cordiale incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente dell’associazione regionale politico-culturale “La Tua Campania“, Stanislao Di Lucia. Comincia così la nota inviata dall’ufficio stampa del sindaco di Benevento. Ci si è confrontati – prosegue – su tematiche inerenti la città e su un progetto e una visione comune della stessa di qui a cinque anni. Si è giunti, con soddisfazione reciproca, ad un accordo federativo tra la medesima e il movimento politico del sindaco con lo scopo di presentare liste comuni nei capoluoghi interessati al voto. A Benevento sarà presentata la lista civica “La Tua Benevento” a supporto della ricandidatura a sindaco di Clemente Mastella. “Credo non si possa non ripartire dall’alleanza di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto un cordiale incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente, ed il presidente dell’associazione regionale politico-culturale “La Tua Campania“, Stanislao Di Lucia. Comincia così la nota inviata dall’ufficio stampa del sindaco di Benevento. Ci si è confrontati – prosegue – su tematiche inerenti la città e su un progetto e una visione comune della stessa di qui a cinque anni. Si è giunti, con soddisfazione reciproca, ad un accordo federativo tra la medesima e il movimento politico del sindaco con lo scopo di presentare liste comuni nei capoluoghi interessati al. A Beneventopresentata la lista“La Tua Benevento” a supporto della ricandidatura a sindaco di Clemente. “Credo non si possa non ripartire dall’alleanza di ...

