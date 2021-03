Venezuela: Facebook blocca l’account del presidente per disinformazione (Di domenica 28 marzo 2021) Il social network Facebook ha bloccato temporaneamente il profilo del presidente Venezuelano Nicolas Maduro. Questa decisione si deve al fatto che il capo di Stato del Venezuela ha diffuso disinformazione sul coronavirus. Maduro aveva recentemente promosso una cura “miracolosa” contro il virus, definendola “una svolta medica”. Perché Facebook ha bloccato il presidente del Venezuela? Facebook Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Il social networkhato temporaneamente il profilo delno Nicolas Maduro. Questa decisione si deve al fatto che il capo di Stato delha diffusosul coronavirus. Maduro aveva recentemente promosso una cura “miracolosa” contro il virus, definendola “una svolta medica”. Perchéhato ildel

