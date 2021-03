Venezia, in cimitero per trovare la figlia: le rubano dalla macchina 60 uova di Pasqua per beneficenza (Di domenica 28 marzo 2021) Sessanta uova di Pasqua che dovevano essere vendute per beneficenza con lo scopo di sostenere l'hospice pediatrico Braccio di Ferro Rfe di Padova sono state rubate da una macchina parcheggiata davanti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) Sessantadiche dovevano essere vendute percon lo scopo di sostenere l'hospice pediatrico Braccio di Ferro Rfe di Padova sono state rubate da unaparcheggiata davanti ...

