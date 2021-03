Variante brasiliana in Italia, primo caso in Piemonte (Di domenica 28 marzo 2021) Variante brasiliana in Italia, c’è il primo caso in Piemonte. Dall’analisi degli ultimi 150 campioni, inviati dagli epidemiologi locali all’Istituto di Candiolo, è emerso che la Variante inglese è presente in oltre il 90% dei casi in Regione, mentre per la prima volta è stato rilevato anche un caso di quella brasiliana. Il sequenziamento che ha permesso la scoperta della mutazione del virus è stato effettuato dal laboratorio dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo per conto della Regione Piemonte e nell’ambito del piano di monitoraggio delle varianti richiesto dall’Istituto Superiore di Sanità. “Prendiamo atto che le mutazioni del virus non risparmiano nessuno – osserva l’assessore ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021)in, c’è ilin. Dall’analisi degli ultimi 150 campioni, inviati dagli epidemiologi locali all’Istituto di Candiolo, è emerso che lainglese è presente in oltre il 90% dei casi in Regione, mentre per la prima volta è stato rilevato anche undi quella. Il sequenziamento che ha permesso la scoperta della mutazione del virus è stato effettuato dal laboratorio dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo per conto della Regionee nell’ambito del piano di monitoraggio delle varianti richiesto dall’Istituto Superiore di Sanità. “Prendiamo atto che le mutazioni del virus non risparmiano nessuno – osserva l’assessore ...

SkyTG24 : Covid, primo caso di variante brasiliana individuato in Piemonte - reportrai3 : #Report a Manaus, la città più popolosa dell'Amazzonia, dove è nata la variante brasiliana del virus Sars-CoV-2, pi… - gvnppl : RT @PiemonteInforma: Dopo quella #inglese ha fatto la sua comparsa in #Piemonte anche la #variante #brasiliana del #Covid_19 Lo ha scopert… - carlocosti1 : RT @539th: B.1.1.7 ('inglese') ora rappresentail 90% (+/- boh) delle infezioni in Piemonte. In un mese è passata da 48% a 90%. A spanne que… - cerberoTO : RT @PiemonteInforma: Dopo quella #inglese ha fatto la sua comparsa in #Piemonte anche la #variante #brasiliana del #Covid_19 Lo ha scopert… -