Vancouver | accoltella le persona a caso fuori da una biblioteca | un morto e 5 feriti

Advertising

alcinx : RT @laregione: Accoltella passanti a Vancouver, un morto - laregione : Accoltella passanti a Vancouver, un morto - rosalinobove : RT @MFerraglioni: Le prime immagini del presunto autore degli accoltellamenti di #Vancouver, prima di essere arrestato si accoltella ad una… - north_van : RT @MFerraglioni: Le prime immagini del presunto autore degli accoltellamenti di #Vancouver, prima di essere arrestato si accoltella ad una… - MFerraglioni : Le prime immagini del presunto autore degli accoltellamenti di #Vancouver, prima di essere arrestato si accoltella… -

Ultime Notizie dalla rete : Vancouver accoltella

Poco di più ha detto in conferenza stampa Frank Jang, sergente della polizia di. La France Presse ha riportato la testimonianza di un presente: l'assalitore sembrava scegliere le sue ...Poco di più ha detto in conferenza stampa Frank Jang, sergente della polizia di. La France Presse ha riportato la testimonianza di un presente: l'assalitore sembrava scegliere le sue ...Vancouver, 28 marzo 2021 - Un uomo ha ucciso una donna a coltellate e ferito altre cinque persone all'esterno della biblioteca di Lynn Valley, un quartiere bene nel nord di Vancouver. La polizia è riu ...L'uomo che ha accoltellato diversi passanti a Vancouver, uccidendo una donna e ferendo altre cinque persone, aveva commesso dei reati in passato ed era noto alla polizia. Lo ha detto il sergente Frank ...