Valeria Marini | il ritorno in TV è ufficiale | avventura super

(Di domenica 28 marzo 2021)è prossima alin televisione. Dopo il GF Vip parteciperà a un altro reality show, ma non in Italia. “Mi avevano chiamato per andare avivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!– rivelònella Casa del GF Vip nel 2020 – “Preferisco il Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Mi piace molto, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

