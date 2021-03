Valencia, Cutrone Oliva e Ferro: i rinforzi di gennaio che non trovano spazio (Di domenica 28 marzo 2021) I tre acquisti arrivati nello scorso gennaio stanno rimanendo fuori dalle rotazioni di Javi Gracia. Il Valencia ha aspettato gli ultimi giorni di mercato per chiudere le trattative riguardanti i suoi tre rinforzi. Patrick Cutrone (Wolverhampton), Christian Oliva (Cagliari) e Ferro (Benfica). I tre, giorno dopo giorno, sembrano diventare i rinforzi meno rilevanti dello scorso inverno di tutta la Liga per partite e minuti giocati. Cutrone, Oliva e Ferro: titolari per mancanza di alternative Con poche opportunità nelle loro vecchie squadre, i tre sono stati ceduti in prestito senza obbligo di riscatto e senza che fossero richiesti dall’ allenatore Javi Gracia. È stato il direttore sportivo Miguel Angel Corona che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) I tre acquisti arrivati nello scorsostanno rimanendo fuori dalle rotazioni di Javi Gracia. Ilha aspettato gli ultimi giorni di mercato per chiudere le trattative riguardanti i suoi tre. Patrick(Wolverhampton), Christian(Cagliari) e(Benfica). I tre, giorno dopo giorno, sembrano diventare imeno rilevanti dello scorso inverno di tutta la Liga per partite e minuti giocati.: titolari per mancanza di alternative Con poche opportunità nelle loro vecchie squadre, i tre sono stati ceduti in prestito senza obbligo di riscatto e senza che fossero richiesti dall’ allenatore Javi Gracia. È stato il direttore sportivo Miguel Angel Corona che ...

