Vaia (Spallanzani): “Con monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale” (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – “Con gli anticorpi monoclonali, 8-9 persone su 10 non andranno in ospedale” per Covid-19: parola del professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. “Gli anticorpi vanno utilizzati tra il terzo e il quinto giorno della malattia e vanno usati per chi rischia di diventare un paziente grave: ipertesi, obesi, chi ha patologie respiratorie. Queste persone andranno in ospedale e avranno un’infusione di un’ora. Poi andranno a casa, dobbiamo evitare che le persone vadano in ospedale”, dice Vaia ospite a Domenica In su Rai1. Vaia (Spallanzani): “Con anticorpi monoclonali 8-9 pazienti su 10 non andranno mai in ospedale” “Ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – “Con gli anticorpi, 8-9su 10 non andranno in” per Covid-19: parola del professor Francesco, direttore sanitario dello. “Gli anticorpi vanno utilizzati tra il terzo e il quinto giorno della malattia e vanno usati per chi rischia di diventare un paziente grave: ipertesi, obesi, chi ha patologie respiratorie. Questeandranno ine avranno un’infusione di un’ora. Poi andranno a casa, dobbiamo evitare che levadano in”, diceospite a Domenica In su Rai1.): “Con anticorpi8-9 pazienti su 10 non andranno mai in” “Ci ...

