Vaccino Sputnik, San Marino: "Giudizio positivo" (Di domenica 28 marzo 2021) Corrono le vaccinazioni nella Repubblica di San Marino anche grazie al Vaccino Sputnik. "Abbiamo già fatto 9.860 vaccinazioni, 7.400 con Sputnik". Lo afferma all'Adnkronos Salute Sergio Rabini, direttore sanitario dell'ospedale di San Marino e responsabile della Sanità dello Stato sul monte Titano, facendo il punto sulla campagna vaccinale. "Sono 8.607 per la prima dose. Il Giudizio sui Vaccino russo è obiettivo ed è positivo, anche se è presto per una considerazione finale. Ma è un Vaccino di cui ci si può fidare. Per ora gli effetti avversi sono stati limitati e lievi, in linea con quelli degli altri vaccini (3-4%). Per lo più sindromi simil-influenzali, astenie, cefalee, della durata di 24-48 ore massimo 72 ore. Abbiamo avuto solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sputnik Slovacchia, il vaccino Sputnik costa il posto al premier ...assumendosi la responsabilità di aver approvato la decisione di scegliere e ordinare lo Sputnik a ... fino a poco fa titolare del dicastero della Sanità, di acquistare dosi del vaccino russo per ...

Bonaccini "Nessuna regione può acquistare vaccini senza ok Ema" Nella seconda metà di aprile arriverà Johnson&Johnson, l'unico vaccino monodose. Se si fa un calcolo, abbiamo il numero sufficiente per vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno. Sputnik? E' ...

Covid. L'insostenibile fascino del vaccino Sputnik. Tra luci ed ombre Quotidiano Sanità Bonaccini: Nessuna regione può acquistare vaccini senza ok Ema Nella seconda metà di aprile arriverà Johnson&Johnson, l’unico vaccino monodose. Se si fa un calcolo, abbiamo il numero sufficiente per vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno. Sputnik? E’ ...

Domani l'incontro tra Draghi e le Regioni sul piano vaccini Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto lunedì pomeriggio tra governo e regioni sul piano vaccinale. All'incontro parteciperanno ...

