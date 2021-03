Vaccino Sputnik, De Luca attacca il governo: “Basta dare numeri a vanvera, faccia verifiche” (Di domenica 28 marzo 2021) “Mi auguro che il governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l’Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi” . Così il presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista a Camposano (Napoli), dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021) “Mi auguro che il, anziché raccontare, si impegni affinché l’Alfa verifichi i vacciniin tempi rapidi, non nell’arco di mesi” . Così il presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De, rispondendo alla domanda di un giornalista a Camposano (Napoli), dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

welikeduel : La ricetta tradizionale dello Sputnik napoletano secondo Valeria Parrella #propagandalive @ValeriaParrell2 - fanpage : Sileri: “Il governatore della Campania De Luca non può acquistare il vaccino Sputnik” - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - sdavite110 : Non leggo contraddizioni tra @nzingaretti la Campania e il Governo su sputnik:ricerca comune e scambio di dati, con… - 03Azzi : RT @marcoazzi66: Perché il #Governo bacchetta la #RegioneCampania sull'acquisto autonomo delle dosi di #Sputnik e non risponde invece alle… -