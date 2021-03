Vaccino | Sassoli “Possibile risarcimento clamoroso”

(Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è vero che non è prevista una sanzione per i contratti firmati dall’Europa con le aziende farmaceutiche. Di che tipo? Un. Sono stati dati soldi da parte di tutti gli Stati per opzionare e comprare, quando non esisteva un, il; e oggi ilpuò essere. In

... quando non esisteva un, il; e oggi il risarcimento può essere clamoroso. In ... Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David, a ''In Mezz'ora in più'' su Rai3. ...Dotato di 'codice QR', indicherà 'il tipo diricevuto', 'se sei stato portatore della ... ha detto David, presidente del Parlamento europeo, a Mezz'ora in più. 'Il Parlamento europeo ...Facebook Shares Il passaporto vaccinale europeo per il covid è in arrivo tra un paio di mesi. Chi ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus potrebbe usare il documento per salire in aereo, viaggiar ...Sono stati dati soldi da parte di tutti gli Stati per opzionare e comprare, quando non esisteva un vaccino, il vaccino ... Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a “In ...