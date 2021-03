Vaccino covid, Sileri: “Per Pasqua 12 milioni di dosi somministrate” (Di domenica 28 marzo 2021) “Per Pasqua avremo 12-13 milioni di dosi di Vaccino somministrate. L’Italia arriverà a 500.000 dosi” quotidiane “a metà a metà aprile: sarà così”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Domenica In si esprime così sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. L’Italia si prepara ad affrontare le vacanze di Pasqua con misure restrittive in particolare per i giorni tra il 3 e il 5 aprile, con zona rossa nazionale. “La situazione è in lieve miglioramento se si analizzano i numeri. I sacrifici stanno dando i primi frutti che si consolideranno dopo Pasqua, servono almeno due settimane per migliorare ulteriormente i dati. Si tratta dell’ultimo sforzo”, dice Sileri. “Rispetto a gennaio e rispetto allo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) “Peravremo 12-13didi. L’Italia arriverà a 500.000” quotidiane “a metà a metà aprile: sarà così”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a Domenica In si esprime così sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. L’Italia si prepara ad affrontare le vacanze dicon misure restrittive in particolare per i giorni tra il 3 e il 5 aprile, con zona rossa nazionale. “La situazione è in lieve miglioramento se si analizzano i numeri. I sacrifici stanno dando i primi frutti che si consolideranno dopo, servono almeno due settimane per migliorare ulteriormente i dati. Si tratta dell’ultimo sforzo”, dice. “Rispetto a gennaio e rispetto allo ...

