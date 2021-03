Vaccino covid, Sileri: “Per Pasqua 12 milioni di dosi somministrate” (Di domenica 28 marzo 2021) “Per Pasqua avremo 12-13 milioni di dosi di Vaccino somministrate”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Domenica In si esprime così sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. L’Italia si prepara ad affrontare le vacanze di Pasqua con misure restrittive in particolare per i giorni tra il 3 e il 5 aprile, con zona rossa nazionale. “La situazione è in lieve miglioramento se si analizzano i numeri. I sacrifici stanno dando i primi frutti che si consolideranno dopo Pasqua, servono almeno due settimane per migliorare ulteriormente i dati. Si tratta dell’ultimo sforzo”, dice Sileri. “Rispetto a gennaio e rispetto allo scorso autunno abbiamo una vaccinazione che sta dando frutti in termini numerici: chi si vaccina ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 marzo 2021) “Peravremo 12-13didi”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a Domenica In si esprime così sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. L’Italia si prepara ad affrontare le vacanze dicon misure restrittive in particolare per i giorni tra il 3 e il 5 aprile, con zona rossa nazionale. “La situazione è in lieve miglioramento se si analizzano i numeri. I sacrifici stanno dando i primi frutti che si consolideranno dopo, servono almeno due settimane per migliorare ulteriormente i dati. Si tratta dell’ultimo sforzo”, dice. “Rispetto a gennaio e rispetto allo scorso autunno abbiamo una vaccinazione che sta dando frutti in termini numerici: chi si vaccina ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - aldo_rovi : RT @valy_s: Questi decessi con #nessunacorrelazione col vaccino anti #Covid19 stanno diventando tantini.. (Ma a 46 anni ma cosa vi serve il… - Hibbing59 : RT @valy_s: Questi decessi con #nessunacorrelazione col vaccino anti #Covid19 stanno diventando tantini.. (Ma a 46 anni ma cosa vi serve il… -