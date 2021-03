Vaccino Covid Lombardia, slittano ancora gli sms per 205 mila over 80 in attesa (Di domenica 28 marzo 2021) L’assessorato alla Sanità: così mettiamo a punto gli elenchi ed evitiamo errori. All’ospedale Niguarda vaccinazioni drive through per i pazienti dell’Unità spinale Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) L’assessorato alla Sanità: così mettiamo a punto gli elenchi ed evitiamo errori. All’ospedale Niguarda vaccinazioni drive through per i pazienti dell’Unità spinale

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - grecale66 : RT @Miche27052003: Donna paralizzata dopo vaccino anti-Covid, è ricoverata all'ospedale diVibo AZ colpisce ancora! - GiancarloChimie : RT @gzibordi: cioè il vaccino per l'influenza può dare disturbi, io ad es sto con una signora che è stata male un mese per averlo fatto, m… -