Vaccino covid, in arrivo quasi 3 milioni di dosi (Di domenica 28 marzo 2021) Tra domani e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di Vaccino anti covid. Un "quantitativo importante" che "costituisce la premessa per un cambio di passo effettivo" nell'immunizzazione degli italiani. Ad affermarlo il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. "La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi del Vaccino Moderna e oltre 1,3 milioni di dosi AstraZeneca", ha annunciato spiegando: "E questo è il preludio per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare". "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per ...

