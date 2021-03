Vaccino Covid, Figliuolo: “In arrivo quasi 3 milioni di dosi” (Di domenica 28 marzo 2021) Covid, il Commissario straordinario all’emergenza Figliuolo ha parlato dell’arrivo di quasi tre milioni di dosi di Vaccino nella settimana dal 29 marzo al 3 aprile. Il Commissario all’emergenza Generale Figliuolo ha fatto sapere che nei prossimi giorni in Italia arriveranno quasi 3 milioni di dosi di Vaccino contro il Covid. Vaccino Covid, Figliuolo: “In arrivo quasi tre milioni di dosi” Per la precisione, le consegne sono previste per la settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile e che di fatto conclude il primo trimestre ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021), il Commissario straordinario all’emergenzaha parlato dell’ditredidinella settimana dal 29 marzo al 3 aprile. Il Commissario all’emergenza Generaleha fatto sapere che nei prossimi giorni in Italia arriverannodidicontro il: “Intredi” Per la precisione, le consegne sono previste per la settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile e che di fatto conclude il primo trimestre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - lightmoon972 : RT @fanpage: Ha più di 80 anni e ha percorso 2 km a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid. Un grande esempio,… - Gazzettino : In Veneto un over 80 su 2 ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, ma siamo indietro sui richiami -