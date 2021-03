Vaccino Covid, De Luca insiste con Sputnik: “Il Governo non racconti numeri a vanvera e si impegni a velocizzare i tempi di approvazione” (Di domenica 28 marzo 2021) “Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l’Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi”, così il presidente della Campania Vincenzo De Luca a Camposano (Napoli), dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di vaccinazione pubblico-privati per pazienti in dialisi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) “Mi auguro che il, anziché raccontare, siaffinché l’Alfa verifichi i vacciniinrapidi, non nell’arco di mesi”, così il presidente della Campania Vincenzo Dea Camposano (Napoli), dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di vaccinazione pubblico-privati per pazienti in dialisi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - celestinoceles7 : RT @sebaquila: Il vaccino COVID-19 NON è un vaccino, io credo che fareste bene a vederlo scaricarlo e sopratutto a farlo girare ???????? https… - avinumalkeinu : RT @AlfioKrancic: Gli infermieri novax in una RSA di Fiano Romano Su 36 assistiti 27 si sono infettati: tra loro 15 avevano ricevuto già du… -