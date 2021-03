Vaccino Covid, Bonaccini su multinazionali: «Hanno tagliato dopo aver ricevuto ingenti soldi pubblici» (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini è stato ospite della trasmissione Rai Mezz'ora in più. Lunedì è previsto un vertice tra gli enti regionali e il governo. «Domani - ha rivelato Bonaccini - non ci sarà Draghi perchè ci occupiamo di piano vaccinale con la ministra degli Affari Regionali Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio». Vaccino e Recovery Plan al centro del confronto costante tra Regioni e governo Un'interlocuzione quella tra Regioni e governo che continua ad essere costante sin dall'inizio della pandemia. «Nei prossimi giorni - ha proseguito Bonaccini - ne avremo un altro a cui parteciperà anche penso il ministro Franco per il Mef, perché affronteremo il tema del Recovery Plan e la settimana successiva, credo appena ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefanoè stato ospite della trasmissione Rai Mezz'ora in più. Lunedì è previsto un vertice tra gli enti regionali e il governo. «Domani - ha rivelato- non ci sarà Draghi perchè ci occupiamo di piano vaccinale con la ministra degli Affari Regionali Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio».e Recovery Plan al centro del confronto costante tra Regioni e governo Un'interlocuzione quella tra Regioni e governo che continua ad essere costante sin dall'inizio della pandemia. «Nei prossimi giorni - ha proseguito- ne avremo un altro a cui parteciperà anche penso il ministro Franco per il Mef, perché affronteremo il tema del Recovery Plan e la settimana successiva, credo appena ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - vacirca_aldo : RT @nzingaretti: Aperte a mezzanotte le prenotazioni del vaccino anti Covid per chi ha 68 e 69 anni. In poche ore fissati 37mila appuntamen… - MariaAn97970665 : RT @nzingaretti: Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti #COVID. Co… -