Vaccini, previsto in Italia l’arrivo di 3 milioni di dosi: una nuova svolta (Di domenica 28 marzo 2021) E’ prevista una nuova svolta per il Paese sul piano di immunizzazione. Dalla prossima settimana in Italia arriveranno 3 milioni di dosi E’ previsto nella settimana tra lunedì e Pasqua in Italia l’arrivo di un grosso quantitativo di dosi di vaccino così da poter avanzare a pieno ritmo nella campagna di immunizzazione dopo i ritardi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 marzo 2021) E’ prevista unaper il Paese sul piano di immunizzazione. Dalla prossima settimana inarriveranno 3diE’nella settimana tra lunedì e Pasqua indi un grosso quantitativo didi vaccino così da poter avanzare a pieno ritmo nella campagna di immunizzazione dopo i ritardi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fda89085212 : RT @fgavazzoni: Salta fuori che se vaccini l’unica categoria di persone che sia mai morta do Covid (gli anziani), i decessi calano. Mi pare… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'La sostanza farmaceutica che è stata utilizzata per l'infialamento delle dosi nel sito italiano' di #Anagni 'proveniva… - RobertoBurioni : @davcarretta @alexbarbera @GitaGopinath infatti, è quello che io ho detto: gli USA hanno tutti i vaccini che gli se… - laba965 : RT @fgavazzoni: Salta fuori che se vaccini l’unica categoria di persone che sia mai morta do Covid (gli anziani), i decessi calano. Mi pare… - LauraCarrese : RT @Fedoraquattroc2: @ilgiornale Attenzione se proverete a ucciderci, ad uccidere nostri medici, infermieri e forze dell'ordine, con i vacc… -