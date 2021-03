Vaccini, in Veneto ogni azienda sanitaria va per conto suo. A Treviso Zaia sperimenta dosi senza prenotazione. Risultato: anziani accalcati in fila e zero distanziamento (Di domenica 28 marzo 2021) La voglia di vaccino è così grande che gli ottantaquattrenni di Treviso, accompagnati da badanti, figli o parenti, si accalcano al Bocciodromo di Villorba per ricevere la loro dose benedetta. Attendono da così abbondante tempo l’antidoto al Covid, in una regione che solo ora ha raggiunto il 50 percento delle vaccinazioni (prima dose) per gli ultraottantenni, che non si curano del distanziamento tanto invocato. Le foto, scattate poco dopo le 14 di domenica 28 marzo, sono eloquenti. Auto in coda. Poi gli anziani si mettono in fila, in piedi, stretti stretti, con il foglietto ricevuto da un addetto alla Protezione Civile e con la tessera sanitaria. Passaggio nell’atrio per misurare la temperatura, accalcati. Poi entrano nella grande sala, con le sedie in legno allineate. Non sono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) La voglia di vaccino è così grande che gli ottantaquattrenni di, accompagnati da badanti, figli o parenti, si accalcano al Bocciodromo di Villorba per ricevere la loro dose benedetta. Attendono da così abbondante tempo l’antidoto al Covid, in una regione che solo ora ha raggiunto il 50 percento delle vaccinazioni (prima dose) per gli ultraottantenni, che non si curano deltanto invocato. Le foto, scattate poco dopo le 14 di domenica 28 marzo, sono eloquenti. Auto in coda. Poi glisi mettono in, in piedi, stretti stretti, con il foglietto ricevuto da un addetto alla Protezione Civile e con la tessera. Passaggio nell’atrio per misurare la temperatura,. Poi entrano nella grande sala, con le sedie in legno allineate. Non sono le ...

PantheonVerona : In visita a stamattina a uno dei centri vaccinali dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, il Presidente della Regione Veneto… - NICOLAMANZILLI1 : @mattinodinapoli Al di là di questa assurda polemica sull'ammissibilita' del vaccino sputnik, vorrei sapere dal Gov… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #28marzo #Coronavirus #Covid19 #vaccini Negli spazi della Fiera non ci sono più le code dei giorni scorsi. Attivi anche i pu… - rotatonda : Perchè la ULSS3 ha la prenotazione per le persone fragili, con tanto di link alla tabella 1, mentre la ULSS6 non ha… - RoccoDigi : @Open_gol Perfetto. Allora si toglie il Veneto come regione a cui destinare gli altri vaccini. -