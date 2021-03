Vaccini, in Abruzzo il governatore Marsilio fa saltare la fila ai magistrati: “Voi potete vaccinarvi” (Di domenica 28 marzo 2021) Da domani in Abruzzo si vaccineranno i magistrati. Attraverso una delibera regionale del governatore Marco Marsilio, le toghe sono così state equiparate agli altri soggetti fragili della campagna vaccinale. Campagna in affanno in questo momento in Italia. Ecco il paradosso: si stanno verificando ritardi per i Vaccini degli ultra 80enni e invece in Abruzzo i magistrati saltano la fila. Le richieste alla Regione A chiedere l’equiparazione è stato il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che ha sollecitato la Regione Abruzzo per inserire gli operatori della giustizia, ovvero magistrati togati e onorari, giudici di pace, avvocati e praticanti avvocati nonché personale amministrativo del Tribunale, della Procura della ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Da domani insi vaccineranno i. Attraverso una delibera regionale delMarco, le toghe sono così state equiparate agli altri soggetti fragili della campagna vaccinale. Campagna in affanno in questo momento in Italia. Ecco il paradosso: si stanno verificando ritardi per idegli ultra 80enni e invece insaltano la. Le richieste alla Regione A chiedere l’equiparazione è stato il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che ha sollecitato la Regioneper inserire gli operatori della giustizia, ovverotogati e onorari, giudici di pace, avvocati e praticanti avvocati nonché personale amministrativo del Tribunale, della Procura della ...

