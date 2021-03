Vaccini, il Veneto sperimenta la «chiamata diretta» per anni e mesi di nascita (Di domenica 28 marzo 2021) Nel Trevigiano è stato sperimentato un sistema di chiamata alternativo: nei quattro centri vaccinali sono stati invitati 4.700 over 85. Anche gli accompagnatori hanno la possibilità di ricevere una dose se sono conviventi e hanno più di 65 anni Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) Nel Trevigiano è statoto un sistema dialternativo: nei quattro centri vaccinali sono stati invitati 4.700 over 85. Anche gli accompagnatori hanno la possibilità di ricevere una dose se sono conviventi e hanno più di 65

Advertising

Agenzia_Ansa : Avvio con regolarità questa mattina nel padiglione della fiera di Godega Sant'Urbano, nel trevigiano, per la prima… - pierpu6767 : LEGA LADRONA Vaccini, in Veneto ogni azienda sanitaria va per conto suo. A Treviso Zaia sperimenta dosi senza preno… - andrealambs : @PCagnan @mattinodipadova Ciao Paolo, per caso tu sai come funziona il nuovo sistema di prenotazione per i vaccini… - ElenaElle10 : @negromanten1 Se dici per le bimbe, in Veneto fino all 2016 non c’era nessun obbligo vaccinale, poi in famiglia ho… - Minutza2 : RT @Patty66509580: Vaccini, in Veneto ogni azienda sanitaria va per conto suo. A Treviso Zaia sperimenta dosi senza prenotazione. Risultato… -