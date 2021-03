Vaccini, De Luca: “L’obbiettivo resta l’immunità entro l’autunno” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamposano (Na) – “L’ obbiettivo resta quello di immunizzare la popolazione della Campania entro l’ autunno. Per farlo, dovremo arrivare a 60mila vaccinazione al giorno, uno sforzo gigantesco, ma sono fiducioso“. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca, all’inaugurazione del centro di vaccinazione per dializzati, categoria di pazienti fragili, della ASL NA3 Sud a Camposano (Napoli), realizzato insieme con i privati di “CE.PI: Dial”. “Se avessimo i Vaccini che non ci hanno dato, mezzo milione, ed i 15mila dipendenti della sanità in meno che abbiamo rispetto a regioni che hanno un milione e mezzo in meno di residenti rispetto alla Campania, ce la faremmo di sicuro – aggiunge De Luca – ma anche così’ ce la possiamo fare, e forse apriremo anche ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamposano (Na) – “L’ obbiettivoquello di immunizzare la popolazione della Campanial’ autunno. Per farlo, dovremo arrivare a 60mila vaccinazione al giorno, uno sforzo gigantesco, ma sono fiducioso“. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De, all’inaugurazione del cdi vaccinazione per dializzati, categoria di pazienti fragili, della ASL NA3 Sud a Camposano (Napoli), realizzato insieme con i privati di “CE.PI: Dial”. “Se avessimo iche non ci hanno dato, mezzo milione, ed i 15mila dipendenti della sanità in meno che abbiamo rispetto a regioni che hanno un milione e mezzo in meno di residenti rispetto alla Campania, ce la faremmo di sicuro – aggiunge De– ma anche così’ ce la possiamo fare, e forse apriremo anche ...

