Vaccini | De Luca | Dopo over 80 e fragili in Campania toccherà alle categorie economiche

"Dopo aver ultimato le vaccinazioni degli over 80 e dei pazienti fragili, procederemo per categorie economiche". Cosi' il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con j giornalisti al centro di vaccinazioni dell' Asl 3 NA Sud a Camposano, in provincia i Napoli. "La categoria più in sofferenza questo momento è quella del turismo in Italia, e in Campania in particolare – ha proseguito -. Se noi avessimo 500 mila dosi di vaccino disponibili potremmo somministrarle a tutta la popolazione di Ischia, Capri, Procida e poi fare tutta la Costiera Sorrentina e Amalfitana e il Cilento". "Questo ci aiuterebbe – ha detto ancora De Luca – a rilanciare anche l'economia perchè in Campania dobbiamo ...

