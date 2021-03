Vaccini, da domani 1000 dosi al giorni a Bacoli e a Quarto (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Nei centri vaccinali di Bacoli, Parco Vanvitelliano del Fusaro e di Quarto, Parrocchia San Castrese, a partire da domani verranno somministrate fino a mille dosi di vaccino giornaliere. Ad annunciarlo i sindaci dei due comuni flegrei che hanno concordato la misura con l’Asl Napoli2 Nord. “Il centro vaccinale del Fusaro triplicherà le proprie forze – ha scritto Della Ragione, sindaco di Bacoli -. Passeremo da 130 fino ad arrivare ad oltre 400 Vaccini al giorno. Apriremo nuove sale, nuovi box per le vaccinazioni e l’anamnesi, nuovi spazi per l’attesa. Immersi nel verde, a cospetto del Real Casino Borbonico. Ci saranno più medici, più infermieri. Più volontari. Dobbiamo mettere fine a questo incubo. E farlo presto!“. Il centro ospitato nella sala ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Nei centri vaccinali di, Parco Vanvitelliano del Fusaro e di, Parrocchia San Castrese, a partire daverranno somministrate fino a milledi vaccino giornaliere. Ad annunciarlo i sindaci dei due comuni flegrei che hanno concordato la misura con l’Asl Napoli2 Nord. “Il centro vaccinale del Fusaro triplicherà le proprie forze – ha scritto Della Ragione, sindaco di-. Passeremo da 130 fino ad arrivare ad oltre 400al giorno. Apriremo nuove sale, nuovi box per le vaccinazioni e l’anamnesi, nuovi spazi per l’attesa. Immersi nel verde, a cospetto del Real Casino Borbonico. Ci saranno più medici, più infermieri. Più volontari. Dobbiamo mettere fine a questo incubo. E farlo presto!“. Il centro ospitato nella sala ...

Advertising

fattoquotidiano : Flop #vaccini. In Lombardia c'è Aria di rivolta contro Bertolaso - Agenzia_Ansa : I dati sui vaccini saranno on line a partire da domani. Le informazioni saranno consultabili sul sito della preside… - fattoquotidiano : #Vaccini lumaca: Draghi schiaffeggia le Regioni, sul Fatto di domani vedremo perché le sue armi sono spuntate - ZPower61725142 : @MaxCi65 @sterbani @federicofubini Davvero pensi che i vaccini nascano per magia dall'oggi al domani? Quindi immagi… - anteprima24 : ** #Vaccini, da domani 1000 #Dosi al giorni a #Bacoli e a #Quarto ** -