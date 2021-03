Vaccini, come funziona piattaforma di prenotazione di Poste in arrivo anche in Lombardia (Di domenica 28 marzo 2021) Il servizio è già attivo in cinque Regioni e, entro inizio aprile, dovrebbe arrivare anche in Lombardia, dopo le polemiche sui disservizi e l'azzeramento dei vertici della società Aria. La somministrazione può essere prenotata online, tramite il call center con il numero verde 800.009.966, sugli sportelli Postamat, oppure attraverso i palmari in dotazione ai postini Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) Il servizio è già attivo in cinque Regioni e, entro inizio aprile, dovrebbe arrivarein, dopo le polemiche sui disservizi e l'azzeramento dei vertici della società Aria. La somministrazione può essere prenotata online, tramite il call center con il numero verde 800.009.966, sugli sportelli Postamat, oppure attraverso i palmari in dotazione ai postini

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini come Molteni (Lega): 'Basta attacchi alla sanità lombarda e Salvini non è un agitatore' ...- che ha utilizzato i vaccini Pfizer, è in linea con le vaccinazioni nazionali. Ci sono stati problemi con le prenotazioni con Aria e l'errore è stato corretto. Capisco che un'eccellenza come la ...

Coronavirus Puglia, dati del giorno 28 marzo 2021 Le persone con elevata fragilità Sono le persone, dai 16 anni in su, individuate dal Piano nazionale vaccini antiCovid - 19 come particolarmente fragili per rischio elevato di sviluppare forme gravi ...

Coronavirus, vaccini in farmacia: ecco dove andare e come prenotare la vaccinazione Genova24.it Emergenza Covid, Toma: d’accordo con Draghi su operatori sanitari non vaccinati Emergenza Covid e vaccini, «il governo intende intervenire – ha detto di recente il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa – non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano ...

MANDURIA - Domani saranno vaccinati i dializzati del Giannuzzi Ieri in provincia di Taranto somministrate 300 dosi di AstraZeneca e 2.370 dosi di vaccino Pfizer È stata avviata la vaccinazione dei pazienti emodializzati in Asl Taranto. Le operazioni sono partite ...

