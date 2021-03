Vaccini anti - covid, tre milioni di dosi entro Pasqua (Di domenica 28 marzo 2021) Milano - Tra domani e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti - covid: in una settimana più di quanti ne siano stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio. "Un ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021) Milano - Tra domani earriveranno in Italia quasi 3didi vaccino: in una settimana più di qune siano stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio. "Un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - repubblica : Ritirare il vaccino e somministrarlo in 6 ore: corsa contro il tempo di un sindaco - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - Rosaria1949 : RT @DavidPuente: 'In questo video non ci sono fake news' riporta il disclaimer di un video, condiviso dalla deputata complottista Sara Cuni… - melettadl : RT @DavidPuente: 'In questo video non ci sono fake news' riporta il disclaimer di un video, condiviso dalla deputata complottista Sara Cuni… -