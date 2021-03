Vaccini al Museo ‘Madre’ | il direttore Verdoliva | “Arrivate in orario | no attese”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono proseguite anche oggi le vaccinazioni alMadre di Napoli con 120 convocati tra over 80 e fragili del territorio del centro cittadino. Proseguite anche le dosi negli altri due hub vaccinali di Napoli, alla Mostra d’Oltremare e alla Stazione Marittima. Giovedì apre il quarto hub vaccinale alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte. L’Asl Napoli 1 oggi ha programmato in una riunione per l’attività dei prossimi giorni. Il Madre dopo l’apertura del week end per l’avvio resterà chiuso fino a mercoledì poi da giovedì sarà attivo per due giorni probabilmente per i medici di medicina generale che si sono detti pronti a vaccinare ma non nel loro studio: nelle due giornate ai medici saranno dedicati i quattro boxper loro pazienti fragili. Il Madre rimarrà poi aperto sabato e domenica prossimi per le ...