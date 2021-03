Vaccini a Salerno, oggi tocca al primo cittadino Vincenzo Napoli (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante il giorno festivo, sono continuate a ritmo spedito le vaccinazioni nella città di Salerno, sia presso il centro vaccinale allestito nell’Istituto Santa Caterina che presso il cine teatro Augusteo. Tra i cittadini vaccinati oggi è toccato anche al sindaco, Vincenzo Napoli sottoporsi alla somministrazione della dose. “È stato il mio turno. Stamattina mi è stata somministrata la prima dose di vaccino AstraZeneca. Già da qualche giorno, le nostre ASL hanno iniziato a chiamare anche gli over 70, come me- ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook- avere fiducia nella scienza. I Vaccini, insieme a mascherine e distanza fisica, sono la nostra migliore difesa contro questo maledetto virus”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante il giorno festivo, sono continuate a ritmo spedito le vaccinazioni nella città di, sia presso il centro vaccinale allestito nell’Istituto Santa Caterina che presso il cine teatro Augusteo. Tra i cittadini vaccinatito anche al sindaco,sottoporsi alla somministrazione della dose. “È stato il mio turno. Stamattina mi è stata somministrata la prima dose di vaccino AstraZeneca. Già da qualche giorno, le nostre ASL hanno iniziato a chiamare anche gli over 70, come me- ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook- avere fiducia nella scienza. I, insieme a mascherine e distanza fisica, sono la nostra migliore difesa contro questo maledetto virus”. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini a #Salerno, oggi tocca al primo cittadino Vincenzo #Napoli ** - SPARTAN117MARKV : @VincenzoDeLuca Presidente e mai possibile che oggi a Salerno (torrione) era come il 31 dicembre di una vigilia ant… - AMTartarone : Il messaggio di S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, in attesa dell'inizio della… - salerno_vince : RT @matteorenzi: Draghi significa più autorevolezza in UE, garanzia su Recovery, un cambio di passo sui vaccini, un approccio strategico su… - Erika_Salerno_ : RT @anikeatable: Italia, 2021 Chi studia i vaccini, è laureato, ha esperienza nel campo virologia: non viene preso in considerazione, deri… -