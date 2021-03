Usa | Biden proporrà di aumentare le tasse a ricchi e aziende per finanziare il suo piano infrastrutturale da 4mila miliardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) Un cambiamento epocale del sistema fiscale americano perun maxidi infrastrutture dadi dollari. Dopo aver salvato l’economia dal baratro con ildi aiuti da 1.900di dollari, per Joeè necessario gettare le fondamenta di una ripresa di lungo termine per il post-Covid, correggendo allo stesso tempo quelle che i democratici ritengono le ingiustizie del sistema di imposizione fiscale americano che favorisce. Così, la nuova amministrazione è pronta a varare il più ampio aumento dellefederali dal 1942. La ricetta dipassa per un inasprimento delle imposte per lee i, cancellando le agevolazioni concesse ...