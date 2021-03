Uomini e Donne | come sta Gemma dopo l’incidente? Le conseguenze

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 28 marzo 2021)staGalganiavuto nello studio di, dove è caduta dalle scale mentre faceva la consueta passerella iniziale? Sul momento sembrava solo un piccolo incidente, ma poi Maria De Filippi si è accorta che la dama sanguinava e si è subito preoccupata. E a quanto pare ha fatto bene: nella puntata successiva, infatti,si è presentata con un vestito lungo per nascondere le fasciature lì dove ha sbattuto e le sono stati messi alcuni punti. Non solo, perché la Galgani per qualche tempo dovrà rinunciare ai suoi amatissimi ed elegantissimi tacchi. La dama più conosciuta del trono over è così tornata alle vecchie ballerine, quelle che usava quando era appena arrivata nel talk-show di Maria De Filippi (undici anni fa circa) e che hanno ...