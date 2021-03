Una Vita, anticipazioni spagnole: Camino resta vedova (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Una Vita, il personaggio di Camino, nel corso dei prossimi episodi, diventerà sempre più centrale e dominante e la giovane sarà al centro di diverse vicende che destabilizzeranno la sua Vita, come rivelano le anticipazioni spagnole. In queste ultime settimane il pubblico italiano ha familiarizzato con Maite, eccentrica pittrice da poco arrivata ad Acacias dove ha subito incrociato la piccola di casa Pasamar riconoscendo il suo grande talento nel disegno. Questo incontro sarà destinato a cambiare per sempre l'esistenza della timida e riservata Camino che ha iniziato a frequentare le lezioni dell'artista aprendosi ad una nuova visione del mondo finora impensabile per lei. Tuttavia, i discorsi e le teorie progressiste della ragazza faranno molto arrabbiare Felicia, convinta che una ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Una, il personaggio di, nel corso dei prossimi episodi, diventerà sempre più centrale e dominante e la giovane sarà al centro di diverse vicende che destabilizzeranno la sua, come rivelano le. In queste ultime settimane il pubblico italiano ha familiarizzato con Maite, eccentrica pittrice da poco arrivata ad Acacias dove ha subito incrociato la piccola di casa Pasamar riconoscendo il suo grande talento nel disegno. Questo incontro sarà destinato a cambiare per sempre l'esistenza della timida e riservatache ha iniziato a frequentare le lezioni dell'artista aprendosi ad una nuova visione del mondo finora impensabile per lei. Tuttavia, i discorsi e le teorie progressiste della ragazza faranno molto arrabbiare Felicia, convinta che una ...

Advertising

borghi_claudio : La sintesi della mia intervista di oggi a @repubblica è solo una. Decisioni che impattano sulla vita di milioni di… - RaiUno : 'Mimì è stato un incontro magico per me. Una presenza che mi ha preso per mano e mi ha cambiato la vita' ??… - Agenzia_Ansa : Oggi in Birmania si sono svolti molti funerali delle persone che hanno perso la vita negli scontri di sabato. Le fo… - assurdoassurdo : secondo me la pepa non ci spara una coreo hip hop della lola un po’ per sangio e la sua povera gamba e un po’ per n… - monicaeurope77 : RT @francycognato: GLI OCCHI PIU' DOLCI DEL MONDO ESTERINA è una cagnolina che dalla vita ha avuto ben poco Lei è buona, un po' agitata qua… -