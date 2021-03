Una vita anticipazioni: Margarita vuole uccidere Bellita? (Di domenica 28 marzo 2021) Ecco le anticipazioni di Una vita che ci aspettano per la puntata in onda domani, 29 marzo 2021! Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata? Siamo giunti all’episodio 1145 di Acacias 38 e come avrete visto, di cose ne devono accadere. Genoveva ha messo su il suo piano per far arrestare Cristobal e adesso può finalmente incastrare anche Ursula. Ma siamo davvero sicuri che alla fine dei conti, Felipe non scoprirà nulla? E poi che cosa sta davvero tramando Margarita contro Bellita, facendo finta di essere da sola e abbandonata? Lo possiamo scoprire solo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10. Una vita anticipazioni: la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) Ecco ledi Unache ci aspettano per la puntata in onda domani, 29 marzo 2021! Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata? Siamo giunti all’episodio 1145 di Acacias 38 e come avrete visto, di cose ne devono accadere. Genoveva ha messo su il suo piano per far arrestare Cristobal e adesso può finalmente incastrare anche Ursula. Ma siamo davvero sicuri che alla fine dei conti, Felipe non scoprirà nulla? E poi che cosa sta davvero tramandocontro, facendo finta di essere da sola e abbandonata? Lo possiamo scoprire solo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unain onda domani pomeriggio su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10. Una: la ...

Advertising

borghi_claudio : La sintesi della mia intervista di oggi a @repubblica è solo una. Decisioni che impattano sulla vita di milioni di… - RaiUno : 'Mimì è stato un incontro magico per me. Una presenza che mi ha preso per mano e mi ha cambiato la vita' ??… - OfficialASRoma : “La Roma è una delle componenti della mia vita. E quanto m’è mancata in questi ultimi due mesi…” La battaglia cont… - CinziettaPisa : RT @AIL_Onlus: 'Insieme per la vita, insieme per la Ricerca, insieme per AIL'. Ilaria è la mamma di Francesco, un bimbo a cui hanno diagnos… - Piero42395724 : RT @claudiorecchia: @borghi_claudio Ecco, facciamo qualcosa? Diamo vita ad una mobilitazione di milioni di italiani? -