Una Vita, anticipazioni: Camino e Maite stanno per baciarsi (Di domenica 28 marzo 2021) Maite e Camino - Una Vita Sta per nascere un amore proibito a calle Acacias. Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, l’attrazione tra la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmare) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la sua insegnante di pittura, sarà sempre più evidente, tant’è che le donne ad un certo punto sembreranno sul punto di baciarsi. Tuttavia, Camino cambierà attitudine nei riguardi della “maestra” quando quest’ultima le mostrerà un quadro in cui ha ritratto due donne intente a darsi un bacio. Una “visione” che la ragazza giudicherà immorale, ma da cui rimarrà profondamente affascinata. Ecco le anticipazioni da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021. Una Vita: anticipazioni ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 marzo 2021)- UnaSta per nascere un amore proibito a calle Acacias. Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, l’attrazione tra la giovanePasamar (Aria Bedmare) eZaldua (Ylenia Baglietto), la sua insegnante di pittura, sarà sempre più evidente, tant’è che le donne ad un certo punto sembreranno sul punto di. Tuttavia,cambierà attitudine nei riguardi della “maestra” quando quest’ultima le mostrerà un quadro in cui ha ritratto due donne intente a darsi un bacio. Una “visione” che la ragazza giudicherà immorale, ma da cui rimarrà profondamente affascinata. Ecco leda domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021. Una...

