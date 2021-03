Una Vita anticipazioni aprile 2021, Genoveva uccide per amore (Di domenica 28 marzo 2021) Genoveva non tollera più di avere Felipe a metà! Per questo le trame di Una Vita rivelano che nel corso delle prossime puntate la Salmeron metterà in scena la sua più grande commedia. Gli episodi di aprile 2021 infatti vedono la donna annunciare di aspettare un figlio dall’avvocato, il quale però non si dimostra entusiasta all’idea di essere genitore con la Salmeron. Genoveva comprende che tra di loro c’è ancora Marcia. Quest’ultima scopre che il bambino che sta aspettando la perfida vedova di Samuel Alday, è frutto di una relazione con Santiago e vorrebbe raccontare tutto all’Alvarez Hermoso. Quando la Salmeron lo viene a sapere, decide di togliere di mezzo per sempre la Sampaio, che purtroppo perirà, pugnalata in pieno petto. Quale sarà la reazione di Felipe? Scoprirà chi ha ucciso Marcia? Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 marzo 2021)non tollera più di avere Felipe a metà! Per questo le trame di Unarivelano che nel corso delle prossime puntate la Salmeron metterà in scena la sua più grande commedia. Gli episodi diinfatti vedono la donna annunciare di aspettare un figlio dall’avvocato, il quale però non si dimostra entusiasta all’idea di essere genitore con la Salmeron.comprende che tra di loro c’è ancora Marcia. Quest’ultima scopre che il bambino che sta aspettando la perfida vedova di Samuel Alday, è frutto di una relazione con Santiago e vorrebbe raccontare tutto all’Alvarez Hermoso. Quando la Salmeron lo viene a sapere, decide di togliere di mezzo per sempre la Sampaio, che purtroppo perirà, pugnalata in pieno petto. Quale sarà la reazione di Felipe? Scoprirà chi ha ucciso Marcia? Dello ...

