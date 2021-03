Una Vita, anticipazioni 29 marzo: Arantxa dirà di sì a Cesareo? (Di domenica 28 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 29 marzo: quella di domani sarà una puntata ricca di avvenimenti. Servante fa un errore con Rosina Servante viene sgridato da Fabiana. In seguito decide di chiedere a Rosina di partecipare al proprio salotto letterario, ma se ne pente. Infatti tutti si annoiano per il discorso della Rubio. Antxa si reca alla festa con Cesareo Arantxa, lusingata dell’interesse di Cesareo nei suoi confronti, accetta di andare con lui alla festa. Margarita tende un tranello a Bellita Bellita e Margarita sembrano essersi riavvicinate. La Del Campo inVita l’amica a casa sua per un tè, ma quando questa arriva, fa capire di essere tutt’altro che sincera. Infatti mette qualcosa di strano nella bevanda: perché quel gesto? Cosa capiterà alla cantante, moglie di José e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 28 marzo 2021) Una29: quella di domani sarà una puntata ricca di avvenimenti. Servante fa un errore con Rosina Servante viene sgridato da Fabiana. In seguito decide di chiedere a Rosina di partecipare al proprio salotto letterario, ma se ne pente. Infatti tutti si annoiano per il discorso della Rubio. Antxa si reca alla festa con, lusingata dell’interesse dinei suoi confronti, accetta di andare con lui alla festa. Margarita tende un tranello a Bellita Bellita e Margarita sembrano essersi riavvicinate. La Del Campo inl’amica a casa sua per un tè, ma quando questa arriva, fa capire di essere tutt’altro che sincera. Infatti mette qualcosa di strano nella bevanda: perché quel gesto? Cosa capiterà alla cantante, moglie di José e ...

