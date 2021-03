Una Vita, anticipazioni 29 marzo: aggressione ad Acacias (Di domenica 28 marzo 2021) L'episodio di Una Vita di lunedì 29 marzo sarà all'insegna della tensione e della paura a causa di un'aggressione che sconvolgerà Acacias. Le anticipazioni della soap opera spagnola, infatti, sottolineano che Marcia si ritroverà di fronte Santiago ferito e malconcio. L'uomo farà ritorno alla pensione in condizioni pessime e la moglie avrà molta paura per la sua Vita. La giovane sarà sotto shock e non riuscirà a capire cosa sia capitato al consorte. Intanto, nel quartiere terrà banco ancora la questione dei salotti letterari, un'idea lanciata da Rosina, ispirata dai racconti parigini di Maite, che ha suscitato anche l'interesse di Servante provocando uno scontro tra loro. Dopo il rimprovero di Fabiana, l'uomo inviterà la moglie di Liberto a partecipare al suo salotto letterario, ma il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 marzo 2021) L'episodio di Unadi lunedì 29sarà all'insegna della tensione e della paura a causa di un'che sconvolgerà. Ledella soap opera spagnola, infatti, sottolineano che Marcia si ritroverà di fronte Santiago ferito e malconcio. L'uomo farà ritorno alla pensione in condizioni pessime e la moglie avrà molta paura per la sua. La giovane sarà sotto shock e non riuscirà a capire cosa sia capitato al consorte. Intanto, nel quartiere terrà banco ancora la questione dei salotti letterari, un'idea lanciata da Rosina, ispirata dai racconti parigini di Maite, che ha suscitato anche l'interesse di Servante provocando uno scontro tra loro. Dopo il rimprovero di Fabiana, l'uomo inviterà la moglie di Liberto a partecipare al suo salotto letterario, ma il ...

