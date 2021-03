Una vita, anticipazioni 28 marzo: l'arresto di Cristobal (Di domenica 28 marzo 2021) Genoveva riuscirà a liberarsi di Cristobal una volta e per tutte a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 28 marzo, rivelano che la donna gli tenderà una trappola accogliendolo a casa sua e riuscirà a farlo arrestare. Subito dopo l'arresto dell'uomo, Felipe affronterà Ursula e l'accuserà di essere la responsabile dell'arrivo del Cabrera nel quartiere. Intanto, Cinta annuncerà alla famiglia che ha l'opportunità di esibirsi a teatro, ma le cose con Emilio non andranno altrettanto bene. Infine, Felicia scoprirà che il ritratto è di Camino e le lascerà continuare a prendere lezioni di pittura con Maite. Una vita, spoiler 28 marzo: Genoveva riesce a far arrestare Cristobal Genoveva sarà seriamente preoccupata per il ritorno ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Genoveva riuscirà a liberarsi diuna volta e per tutte a Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 28, rivelano che la donna gli tenderà una trappola accogliendolo a casa sua e riuscirà a farlo arrestare. Subito dopo l'dell'uomo, Felipe affronterà Ursula e l'accuserà di essere la responsabile dell'arrivo del Cabrera nel quartiere. Intanto, Cinta annuncerà alla famiglia che ha l'opportunità di esibirsi a teatro, ma le cose con Emilio non andranno altrettanto bene. Infine, Felicia scoprirà che il ritratto è di Camino e le lascerà continuare a prendere lezioni di pittura con Maite. Una, spoiler 28: Genoveva riesce a far arrestareGenoveva sarà seriamente preoccupata per il ritorno ...

