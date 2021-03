Una mendicante ha trovato un borsello con 7 mila euro e lo ha dato ai carabinieri

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Unatrova uncon 7e lo consegna ai. È accaduto a Ferrara la mattina della Domenica delle palme, nei pressi del cimitero di via del Campo. La donna haile ha avvertito la vicina fiorista affinché avvisasse i militari dell'Arma. La pattuglia del Nucleo Radiomobile ha accertato che all'interno, oltre ai documenti del proprietario, c'erano anche 7in contanti. Contattato, il proprietario, agente di commercio residente in zona, si è presentato in caserma. L'uomo si era recato al camposanto e aveva posato ilsu una panchina, dimenticando di riprenderlo al termine della visita. Ora alla, qualora ne facesse ...

AGI - Agenzia Italia

E' accaduto questa mattina nei pressi del cimitero di via del Campo, la donna non ci ha pensato due volte a consegnarlo ai carabinieri ...FERRARA. Una mendicante ha trovato un borsello abbandonato vicino al cimitero e lo ha segnalato a una fiorista, che ha avvisato i carabinieri. E' successo a Ferrara questa mattina in via del Campo. La ...