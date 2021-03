Un posto al sole anticipazioni: povero SASÀ, al pranzo arriva BICE e… (Di domenica 28 marzo 2021) Divertenti scene in arrivo a Un posto al sole, con Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) impegnato in un pranzo organizzato a casa del vigile Cotugno (Walter Melchionda) e al quale parteciperà anche Morgana (Valeria Frallicciardi), la sorella un po’ snob di Bruno Sarti (Giovanni Caso). Nel tentativo di evitare figuracce come in passato, SASÀ ha cercato grazie a delle “piccole bugie” di tenere fuori dai giochi la vulcanica sorella BICE (Lara Sansone), che però – come avrete certamente notato guardando le più recenti puntate di Upas – è venuta lo stesso a sapere del pranzo e ora si prepara ad uno dei suoi mitici e imperdibili “colpi di teatro”. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Eh sì, a brevissimo ci sarà da ... Leggi su tvsoap (Di domenica 28 marzo 2021) Divertenti scene in arrivo a Unal, con Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) impegnato in unorganizzato a casa del vigile Cotugno (Walter Melchionda) e al quale parteciperà anche Morgana (Valeria Frallicciardi), la sorella un po’ snob di Bruno Sarti (Giovanni Caso). Nel tentativo di evitare figuracce come in passato,ha cercato grazie a delle “piccole bugie” di tenere fuori dai giochi la vulcanica sorella(Lara Sansone), che però – come avrete certamente notato guardando le più recenti puntate di Upas – è venuta lo stesso a sapere dele ora si prepara ad uno dei suoi mitici e imperdibili “colpi di teatro”. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Eh sì, a brevissimo ci sarà da ...

