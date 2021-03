Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Bice furiosa! (Di domenica 28 marzo 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Il pranzo tra Sasà, Bruno, Morgana e Mariella si tiene a casa di Cotugno. Cerry, in difficoltà, ha detto parecchie bugie. La sorella Bice lo scopre e lo smaschera. Che cosa accadrà? Per il pranzo con Morgana, la super snob Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 29al 32021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Il pranzo tra Sasà, Bruno, Morgana e Mariella si tiene a casa di Cotugno. Cerry, in difficoltà, ha detto parecchie bugie. La sorellalo scopre e lo smaschera. Che cosa accadrà? Per il pranzo con Morgana, la super snob Articolo completo: dal blog SoloDonna

