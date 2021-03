Un Posto al sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021: richieste e decisioni (Di domenica 28 marzo 2021) Trame Un Posto al sole dal 29 marzo al 2 aprile 2021 con tantissime novità per i protagonisti e qualche decisione inaspettata per tutti. Filippo va via da Napoli Ci sono nuove puntate Un Posto al sole dal 29 marzo al 2 aprile 2021 per i protagonisti della soap napoletana tanto amata. Gli spoiler ci indicano che Filippo dovrà lasciare Napoli dopo aver ricevuto l'esito degli esami da parte del Professor Volpicelli. Come vedremo nelle prossime puntate Un Posto al sole ecco che Sartori tornerà a casa dalla sua famiglia, accolto da tutto l'amore di Serena e Irene. Allo stesso tempo però prende una decisione importante e decide di recarsi a Milano per sentire altri specialisti e cercare di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Trame Unaldal 29al 2con tantissime novità per i protagonisti e qualche decisione inaspettata per tutti. Filippo va via da Napoli Ci sono nuove puntate Unaldal 29al 2per i protagonisti della soap napoletana tanto amata. Gli spoiler ci indicano che Filippo dovrà lasciare Napoli dopo aver ricevuto l'esito degli esami da parte del Professor Volpicelli. Come vedremo nelle prossime puntate Unalecco che Sartori tornerà a casa dalla sua famiglia, accolto da tutto l'amore di Serena e Irene. Allo stesso tempo però prende una decisione importante e decide di recarsi a Milano per sentire altri specialisti e cercare di ...

