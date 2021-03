Un posto al sole | anticipazioni 29 marzo | Filippo torna a casa

(Di domenica 28 marzo 2021) Unal, nel corso dei prossimi episodi, si soffermerà ancora sulla salute di, come preannunciano ledi lunedì 29. Il figlio di Roberto, infatti, di recente ha accusato forti mal di testa a cui non ha voluto dare peso, convinto fossero provocati dal troppo lavoro. In seguito, però,si è sentito male ed è stato costretto a ricorrere al ricovero ospedaliero, dove è stato sottoa dei controlli approfonditi. Il professor Volpicelli ha poi spiegato all'uomo di avere una patologia congenita al cervello che finora era rimasta silente, ma che ora occorre intervenire per scongiurare il peggio e gli ha paventato diverse soluzioni che ora lui dovrà valutare con calma.sarà dimesso dall'ospedale e tutti a ...

Advertising

_ancillae_ : ma questa è la promo della nuova stagione di un posto al sole, no? - VentagliP : RT @lilylove4285360: ??'O sole. Ogni grano e albero, ogni tegola e finestra, ti devono l’esistenza. La tua fronte risplende come l’oro, la t… - Papryka5 : RT @DavLucia: Il sole scende rapidamente accarezzando le nuvole,presto scomparirà all’orizzonte e,affacciati alla finestra,non perdiamoci q… - FabrizioGRIMA : RT @DavLucia: Il sole scende rapidamente accarezzando le nuvole,presto scomparirà all’orizzonte e,affacciati alla finestra,non perdiamoci q… - moonlightsgloss : @ Rossella di un posto al sole -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Così giunti sulgli agenti del commissariato Fiumicino hanno trovato solo il giovane ferito. ... In tanti, approfittando della giornata di, hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in ...... personale ATA e segretari; facendo entrare leprime, più ovviamente tutti i docenti ed il ... che gliel'ha messa in mano? Pensiamo che al loronoi da adolescenti saremmo stati differenti, ...Uno scrittore, la protagonista dei suoi libri, un faccia a faccia inmmaginario. Esce martedì 30 marzo per Rizzoli «Gli occhi di Sara», quarto titolo della serie che il giallista ha dedicato a una figu ...Johann sorride per il podio calcato a Losail, ottenuto in volata su Pecco Bagnaia: "Dopo una caduta rimediata di giorno, ho deciso di conservare le energie per la serata" ...