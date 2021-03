Un anno e mezzo dopo la morte di Elena | l’impegno per liberare Bergamo dalla contenzione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 marzo 2021) Il 20 marzo 2021 si è svolto il secondo incontro del percorso “Città libere daper non dimenticare” avviato dal Comitato Città libere dadi, promossocampagna “…E tu slegalo subito”, dall’Urasam Lombardia (Unione Regionale Associazioni per la Salute Mentale), dal Forum delle Associazioni per la Salute Mentale di, dal Club Spdc no restraint, con l’adesione di numerose associazioni che operano nell’area della salute mentale e dei diritti umani. Con il primo incontro, il 13 febbraio 2021, a undiCasetto, giovane donna di 19 anni morta legata e carbonizzata in un incendio divampato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di ...