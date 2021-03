Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 28 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 09.50 – Genoa, Ballardini parla del suo ritorno – Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa in un’intervista a Il Secolo XIX. Le sue parole Ore 09.30 – Napoli, difficoltà per il rinnovo di Insigne – La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le parti: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almeno partire dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro. Parti distanti al momento sulla questione. Ore 09.10 – Cagliari, il futuro di Nainggolan – Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 09.50 – Genoa, Ballardini parla del suo ritorno – Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa in un’intervista a Il Secolo XIX. Le sue parole Ore 09.30 – Napoli, difficoltà per il rinnovo di Insigne – La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le parti: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almeno partire dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro. Parti distanti al momento sulla questione. Ore 09.10 – Cagliari, il futuro di Nainggolan – Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà ...

