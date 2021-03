Ultime Notizie Roma del 28-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate Ascolta una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid più di quante ne siano state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio un effettivo cambio di Passo ha sottolineato Il commissario per l’emergenza figliolo a Treviso da domenica nei centri vaccinali si sperimenta la modalità di emissione e senza appuntamento Si parte con i nati nel 1936 si intensificano i tanti controlli per il rispetto delle norme di covid in 24 ore sanzionate 1499 persone denunciate 12 come vecchi tempi o quasi cinquemila persone sono tornate a vivere un concerto dopo essere stati sottoposti a un test antigenico covid con la mascherina ma tutti insieme ammazzati a ballare e cantare sotto un palco l’esperimento è andato insieme a Barcellona ...