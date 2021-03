Uganda | Andriani Afron | “Cancro crea stigma | reggiseno ridà la vita”

Leggi su dire

(Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Un reggiseno imbottito può salvare la reputazione, garantendo una vita serena? Sì, e succede in Uganda, dove le donne che si ammalano di tumore alla mammella e subiscono l’asportazione di un seno rischiano di andare incontro a pregiudizi, stigma e quindi emarginazione. Per questo Afron – Oncologia per l’Africa Onlus lancia la campagna di raccolta fondi ‘Dietro le cicatrici’, dal 26 marzo fino al 9 maggio, giorno della festa della mamma. “Perdere un seno o i capelli per una donna significa perdere la propria femminilità e la serenità di uscire di casa senza essere guardata subito da tutti” racconta all’agenzia Dire Cecilia Verderamo, che dopo un tumore al seno ha deciso di diventare socia di Afron per dare il proprio “contributo”. “Io sono guarita- continua Verderamo- ma mi sento una privilegiata. Sono convinta che in Africa per le donne sia tre volte più dura”.