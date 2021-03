Ufficiale | la Pro Sesto esonera Parravicini

(Di domenica 28 marzo 2021) La Proannuncia l’esonero del tecnico Francesco. Fatale la sconfitta di questo pomeriggio per 3-1 contro il Piacenza, che ha superato in classifica i lombardi. “La Pro1913 comunica di aver sollevato il tecnico Francescodalla guida tecnica della Prima Squadra. A misterva un sentito ringraziamento da parte della Società per i risultati ottenuti in queste stagioni con i colori biancocelesti culminati con il ritorno nei professionisti dopo 10 anni”. Foto: Logo ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Pro Sesto 1913 comunica di aver sollevato il tecnico Francesco Parravicini dalla guida tecnica della Prima Squadra. A mister Parravicini va un sentito ringraziamento da parte ...