UFC 260 – Francis Ngannou è il nuovo campione dei pesi massimi! (Di domenica 28 marzo 2021) UFC 260 – Francis Ngannou trionfa mette KO Stipe Miocic nel secondo round con un sinistro d'incontro da brividi diventando così dopo una performance fredda e calcolata l'uomo più cattivo al mondo. Nel co main event Vicente Luque condanna alla quarta sconfitta consecutiva l'ex campione dei pesi welter Tyron Woodley con una sottomissione nel primo round. Nel resto dell'evento Sean O'Malley e Jamie Mullarkey con sensazionali KO e Alonzo Meinfield con una tecnica Von Flue choke, non lesinano spettacolo grazie a tre finalizzazioni d'autore. Il momento in cui il sinistro di Ngannou ha iniziato lo scambio finale Prossimo passo Jon Jones? Tutti sapevano che sarebbe bastato un attimo, era sufficiente una apertura nella maglia difensiva di Stipe Miocic e così è stato. Un colpo impressionante, ...

Ufc, notte da campioni: l'esperienza di Miocic o la forza di Ngannou? Una stretta di mano fredda, due sguardi mai calati, il match dell'anno per contenuti tecnici, importanza e storie che si porta dietro. Ma Ufc 260 stanotte (diretta dalle 4 su Dazn) non è solo la sfida per la cintura dei pesi massimi tra Stipe Miocic e Frank Ngannou. La main card ha perso la settimana scorsa un altro match da titolo - il ...

