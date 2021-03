Uccise sua moglie nel 1973 | ma lo scoprono solo 45 anni dopo Aveva seppellito la donna in giardino

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 28 marzo 2021) Un atroce omicidio commesso nelè venuto alla luce48. La vittima è Colleen Adams, assassinata quasi mezzo secolo fa dal marito Geoffrey. La coppia viveva sulla penisola di Yorke, nel sud dell’Australia, un luogo estremamente tranquillo, caratterizzato da parchi nazionali e spiagge incontaminate. Dalla loro unione sono nate due figlie, Marie, tree mezzo, e Kaye, che all’epoca18 mesi. La coppia viveva senza TV, senza alcuna automobile e anche senza telefono. Anche per questo, per settimane nessuno si accorse della scomparsa della, che nel24. LEGGI ANCHE => Lalo caccia di casa per il Covid e lui la uccide infierendo sul ...